Судове засідання щодо розтрати 14 млн грн Львівського бронетанкового заводу не відбулось

Судове засідання у справі щодо розтрати 14 млн грн Львівського бронетанкового заводу не відбулося. Про це повідомляє спільнота САП у Facebook.

Зазначається, що у Солом’янському районному суді міста Києва було заплановано судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення п’ятьох осіб, а саме директора ДП “Львівський бронетанковий завод”, його заступника, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил, керівника одного з відділів цього управління та засновника ТОВ “Булет Лайн”.

Ці особи обвинувачуються у розтраті бюджетних коштів під час поставки ДП “Львівський бронетанковий завод” двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України, що заподіяло збитків на суму понад 14 млн гривень.

Вказане засідання, за даними САП, не відбулось у зв’язку з неявкою захисників обвинувачених.

Наступне судове засідання призначено на 29 липня 2019 року.

Як повідомлялося, суд залишив під вартою директора Львівського бронетанкового заводу.

Нагадаємо, 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали посадовців ЗСУ та директора Львівського бронетанкового заводу. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна і зловживанні службовим становищем.