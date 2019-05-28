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Колега Зеленського з Кварталу 95 йде в політику: хто він і що про нього відомо

28.05.2019

Актор з “Кварталу 95” Юрій Корявченков, більш відомий під псевдонімом “Юзік”, збирається на дострокові парламентські вибори від партії “Слуга народу”.

Голова виборчого штабу Олександр Корнієнко повідомив, що комік може піти від рідного міста Кривий Ріг, передає Обозреватель. Також він додав, що Корявченков зможе вибрати відповідний для себе округ.

З’ясувалося, що актор активно готується до виборів, у нього сформована команда, і він планує стати кандидатом-мажоритарником від партії президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, що інформацію підтвердив голова партії Дмитро Разумков.

“Якщо актор подасть свою кандидатуру на праймеріз, у нього є хороші шанси стати кандидатом в народні депутати”, – заявив Разумков.

: znaj.ua

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