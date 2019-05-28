Турчинов прореагував на заяву, яку Шуфрич подав до ГПУ, ДБР та СБУ

«Для таких шуфричів захист рідної країни – це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок – захищати свою державу…» – таким чином відреагував Олександр Турчинов на подання Нестором Шуфричем заяви до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти нього. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Олександра Турчинова у соціальній мережі фейсбук.

Олександр Турчинов пише: «Колишній “регіонал” Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників.

Для таких шуфричів захист рідної країни – це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок – захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності.

Якщо б ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само.

Подібні заяви зараз не рідкість. Оточення Януковича, проросійська “п’ята колона” підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали – на державних чи недержавних посадах – ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!»

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Нагадаємо, що екссекретар РНБО Олександр Турчинов нещодавно спростував інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ про те, що він продовжує виконувати обов’язки Секретаря.

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