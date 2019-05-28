В Италии трансгендера избрали мэром города

Мэром города Тромелло в североитальянской области Ломбардия выбрали 40-летнего трансгендера Джанмарко Негри. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Отмечается, что еще пять лет назад адвокат Джанмарко Негри был женщиной по имени Мария.

Во время предвыборной кампании Негри, который нашел свою популярность благодаря активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы изменить пол.

По результатам выборов Негри получил более 37,5% голосов. Всего в городе насчитывается четыре тысячи человек. Всего на выборах в Тромелло баллотировались четыре кандидата, в том числе и заместитель мэра.

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