Коломойський заявив, що Шустер брав гроші з гостей «Шустер Live»

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що в 2015 році йому належить телеканал «1+1» припинив співпрацю з проектом «Шустер Live» у зв’язку з тим, що Савік Шустер брав гроші у гостей передачі, порушуючи контракт.

За словами олігарха, Шустер отримав передоплату за десять випусків ток-шоу в розмірі «2 — 2,5 мільйона». На питання, чому ведучий у підсумку пішов з телеканалу, Ігор Коломойський відповів: «тому що порушив контракт».

«Зробив одну передачу, а на другий спалився. Взяв гроші. Умову було, що він не повинен брати гроші ні з кого… В якихось мерів (взяв, — ред.)… Причому одного ми підсунули спеціально, щоб перевірити на вошивість… Ось така гниль. Не, ну домовилися, потиснули руки, все, як кажуть… «Ось тобі. Скільки ти хочеш за передачу? Стільки? Ось тобі за передачу, будь ласка. Тільки ти нічого більше ні з кого не збираєш». Ну це ж у нього була практика, запрошувати і забирати за це гроші. Ну все, там з трьох мерів взяв, два або три рази, з двох або з трьох… Там була передача, мерів щось запрошували, там була якась історія… не великих міст, не великих мерів. Так, він слупил по два по 50 тисяч або три по 50 тисяч. Один з них був наш», — сказав Ігор Коломойський.

За його словами, відбулася невелика суперечка», після чого з Савіком Шустером і його проектом розірвали контракт.

«Не, ну це ганьба. Людина бере і збирає гроші з гостей. Це ризики для телеканалу. Ну а як називається, якщо ведучий збирає гроші з запрошених і вони ніде не проходять, ні в бухгалтерії, ніде взагалі. Це ризики. Тим більше, у нас же не найкращі відносини. Десь завтра випливе, потім потрапить до Артеменко (голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення з 2014 по 2019 рік Юрій Артеменко, — ред.), вони тобі попередження або ще гірше — кримінальна справа», — розповів олігарх.

Ігор Коломойський також зазначив, що Савік Шустер не повернув заплачені гроші за програми. На питання, чи чекає він, що Шустер поверне, олігарх відповів, що сподівається.

«Він же пристойний чоловік, начебто, говорить», — додав Коломойський.