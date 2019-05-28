ГИБДД хоче істотно підняти штрафи за повторне порушення дорожніх правил

Російська Державтоінспекція виступила за значне підвищення штрафів за кожне повторене порушення ПДР, зафіксоване засобами фото – і відеоконтролю. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заступника глави відомства Олександра Бикова. За його словами, водії перестануть сприймати приходять до них фіксовані штрафи як «плату за проїзд не за правилами» і, отже, допускати нові порушення, які поки що в загальному обсязі щорічно зростають на 10%.

«Санкція (покарання) на сьогоднішній день свою профілактичну роль не реалізує. Основна мета адміністративного покарання не досягається. Основна частина населення сприймає [штрафи] як звичайну плату за проїзд», — констатував Биків.

До того ж, додав представник ГИБДД, штрафи можна оплачувати зі знижкою 50% протягом 20 днів з моменту винесення постанови про адміністративне правопорушення. У той же час, якщо б сума з кожним новим порушенням при фіксації порушень ПДР пропорційно зростала, цих порушень стало менше, переконаний заступник начальника Державтоінспекції.

«Якщо б водій дізнався, що на третій-четвертий раз у нього буде підвищена сума штрафу за повторне порушення, то сприйняття було б іншого», — наводить агентство слова Олександра Бикова.

Раніше в травні у МВС підтвердили створення єдиної бази злісних порушників ПДР. Її формування передбачається в рамках відкритої цифрової платформи ГИБДД, відомості з якої будуть доступні, зокрема, потенційним роботодавцям. Злісні порушники правил, зокрема, ризикують отримати заборону на працевлаштування в сфері перевезень пасажирів та вантажів.