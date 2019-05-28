Повінь – зміна системи

Menu
Close

Егор Крид назвал причину своего ухода с “Black star”

28.05.2019

Во время своего интервью Дудю Егор Булаткин (настоящее имя Егора Крида) назвал главную причину своего ухода с “Black star”. Об этом сообщает издание Zrada.today.

Артист рассказал, что за месяц до завершения контракта (13 марта) была встреча с менеджерами лейбла, на которой ему предложили очень выгодные условия сотрудничества, но из-за желания самостоятельно заниматься своим продюсированием Егор отказал своим коллегам по цеху. По мнению Крида, для того, что бы продолжать творческую деятельность ему не нужны продюсеры и лейбл.

Так, музыкант отметил, что лично занимается монтированием клипов, сам пишет песни и музыку к своим хитам.

Напомним, 23 ноября 2017 года Егору Криду был запрещён въезд на территорию Украины.

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   В Аргентині розслідують погрози на адресу президента і його дочки в соцмережах
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *