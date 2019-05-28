Егор Крид назвал причину своего ухода с “Black star”

Во время своего интервью Дудю Егор Булаткин (настоящее имя Егора Крида) назвал главную причину своего ухода с “Black star”. Об этом сообщает издание Zrada.today.

Артист рассказал, что за месяц до завершения контракта (13 марта) была встреча с менеджерами лейбла, на которой ему предложили очень выгодные условия сотрудничества, но из-за желания самостоятельно заниматься своим продюсированием Егор отказал своим коллегам по цеху. По мнению Крида, для того, что бы продолжать творческую деятельность ему не нужны продюсеры и лейбл.

Так, музыкант отметил, что лично занимается монтированием клипов, сам пишет песни и музыку к своим хитам.

Напомним, 23 ноября 2017 года Егору Криду был запрещён въезд на территорию Украины.

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