Вибори-2019: у партії Яценюка – «війна», а Гройсман готує першу п’є ятірку своєї

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман цього тижня презентує свою партію «Українська стратегія», провівши її з’єднання в’їзд.

«Десь за кілька днів ми проведемо з’єднання в’їзд, і буде презентація партії. Виборча кампанія стартувала, тож немає куди тягнути. Там буде представлено і головні пункти програми, і меседжі, і першу п’є ятірку-десятку», – розповів співрозмовник у штабі Гройсмана.

За його словами, на перших місцях списком партії буде сам Гройсман і чинній міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

«Можливо, у п’ятому ятірці буде Оксана Маркарова. Вона дуже гідна людина, і ми їй будемо раді. Альо побачите на з’єднання їзді», – сказав соратник Гройсмана.

Вестимуть кампанію прем’єр єра українські технологи, пропозиції американських спеціалістів Гройсмана не влаштували.

Гаслом кампанії має стати фраза «Україна – це не просто місце на карті…» з варіаціями продовження.

Рішення йти на парламентські вибори самостійно, відмежувавшись від команди екс-президента Петра Порошенка, Володимир Гройсман прийняв після кількох місяців переговорів із «Народним фронтом» Арсенія Яценюка.

Гройсман і Яценюк могли створити партію двох прем’єр єрів, яка б складалася навпіл із соратників одного й іншого, але на заваді цьому стали прогнози щодо реального проходження представників нової партії в Раду.

«У самого «Народного фронту» всередині ціла війна. Будемо чесними, наш похід на вибори – це, по-хорошому, взяти 5% і провести 20 людей в Раду. «Фронту» з них дісталося б 10. А у них зараз 80! Що робити усім решті? Тому там всередині НФ такі настрої, що краще потонути усім, але разом і з музикою», – сказав один із соратників Гройсмана.

«Крім того, у НФ рейтинг мінусовий. Вони пробували щось ребрендити, але воно не летить» – додав він.

«У нас зараз є 20% людей, які позитивно оцінюють роботу Гройсмана. Це не 20% партійного рейтингу, але з цим можна працювати. Тобто різниця між нами і «Фронтом» у тому, що вони вже спробували і точно не злітають. А ми ще не спробували», – пояснивши соратник Гройсмана.

У тіні Порошенка Гройсман теж бути не хоче: «Якщо ми зараз не підемо самі, то назавжди залишимось його командою. Це наш останній шанс стати самостійним суб’єктом», – вважає близький соратник прем’єр єра.

«Якщо хтось хоче об’єднання єднуватись, то хай приєднується до нас. Ми ні до кого приєднуватись не будемо», – заявивши інший член команди Гройсмана Вадим Денисенко.