Креатура Кістіона намагається монополізувати ринок електроенергії в Україні

В останні дні своєї діяльності уряд, що подавши у відставку, намагається позбавити країну прозорого ціноутворення на ринку електроенергії.

За інформацією народних депутатів комітету ПЕК ВР фактично відбувається підміна постанови Кабміну щодо регулювання ринку двосторонніх договорів, ухваленої у минулу середу, на протилежний за змістом документ, що приве на ринок ще одне монопольне ДП, задля освоювання коштів.

Згідно нового варіанту постанови, ринок двосторонніх договорів фактично передає управління структури, що створена на минулому тижню. Цією структурою стало ДП «Оператор ринку», у якого зараз немає ні працівників, ні приміщення, ні програмного забезпечення для проведення визначених Кабміном аукціонів.

Ринкове середовище занепокоєне такими діями Уряду та остерігається хаосу на ринку за годину формування монопольної структури та налагодження його діяльності.

Керівником ДП «Оператор ринку» завтра буде призначено Володимира Євдокимова, який до цього працював радником віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. Володимира Євдокимова називають основним ініціатором запровадження скандальної формулювання з ціноутворення на електроенергію «Роттердам+» за часів головування в НКРЕКП Дмитра Вовка.