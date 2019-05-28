Аваков повідомив, що мав розмову із Зеленським

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що вже спілкувався з чинним президентом Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив у коментарі журналістам.
«Так, спілкувався», — сказав глава МВС, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.
Як стверджує Арсен Аваков, з Володимиром Зеленським він спілкувався «про справи».
«Про безпосередніх моїх обов’язках, про безпеку говорили», — пояснив він.
За словами міністра, він планує регулярно зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.
«Звичайно, будемо контактувати. Домовилися, що будемо й далі зустрічатися», — розповів він.