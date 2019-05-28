Нищівного торнадо перекочував з Оклахоми в Огайо

У понеділок пізно ввечері на район Дейтона (Штат Огайо) обрушилася серія торнадо. З лиця землі було знесено безліч будинків. Знеструмлено близько 68 000 фермерських господарств та підприємств.

Двома днями раніше нещадний торнадо не пошкодував Оклахому. Там в результаті стихії загинули шість чоловік, а 92 постраждали. Руйнівний вихор вимірювався трьома балами (за шкалою інтенсивності в п’ять балів).

Попереджений – не значить озброєний

Цілком закономірно, що про насування катастрофи жителі Огайо були попереджені заздалегідь. Напередодні Національна метеорологічна служба випустила 36 попереджень по всьому регіону.

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Форма правління – Президентська республіка

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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

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ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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Межують з Канадою, Мексикою

Вона, зокрема, запевнила, що «великий і небезпечний» торнадо наблизиться до передмістю Дейтона – Тротвуду (округ Монтгомері) відразу після 11 години вечора.

Могутня стихія обрушилася на Селін (округ Мерсер), приблизно в 80 милях на північ від Дейтона, принісши значні руйнування. Для видалення гір сміття з автомагістралі 75 департамент транспорту штату Огайо використовував снігоочисники.



«Стояла на ґанку, якого немає»

Через кілька годин після події жителі регіону ділилася враженнями від стихії.

Тенлі Таги з Дейтона свідчила, що ураган залишив її вулицю в руїнах. «Я бачила, як хмари покотилися назад, а дерева почали сильно розгойдуватися, і ми сховалися, – сказала вона. – Я стояла на ґанку, якого вже немає».

Скотт Рітц, пастор місцевої церкви на півночі Дейтона, констатував величезний збиток, нанесений стихією.

«Мого кутового офісу більше немає, – сказав Рітц про церковному будинку.

Збитки та жертви

Мер Тротвуда Мері Макдональд заявила в Facebook, що лінії електропередач і дерева пошкоджено по всьому місту (населення – 25 000 чоловік).

«Це як в кіно, – сказав житель Тротвуда Натан Манн. – Ніколи не можна бути готовим до чогось подібного».

В окрузі Монтгомері одночасно відкрилися чотири притулку, пропонували потерпілим їжу і воду.

З-за перебоїв в подачі електроенергії на водопровідних та насосних станціях, за заявою офіційних осіб Дейтона, мешканцям було запропоновано кип’ятити воду.

За свідченням чиновників, в окрузі Мерсер щонайменше семеро осіб були доставлені в лікарні з травмами, отриманими під час торнадо. Ступінь травм не уточнювалася.

У Селін, місті з населенням 10 000 чоловік (72 милях до північно-заходу від Дейтона), руйнування зазнали безліч будинків. А дерева у величезній кількості ламалися і падали на землю.

За матеріалами NBC News