«Папа Карло» вийшов з тіні, або Коаліція для Коломойського

Ігор Коломойський спочатку вальяжно відмахувався від честі називатися «Папою Карло» для Володимира Зеленського як президента, але по поверненню в Україну махнув рукою, і став діловито роздавати вказівки.

Ситуація виборчої компанії в прискореному темпі не залишає Коломойському часу на кокетство і манірність. Бика треба терміново брати за роги, щоб зберегти контроль над ситуацією і використовувати її по максимуму.

Сенс призначення дострокових виборів за сім днів і півроку до дня голосування на планових прозорий до межі, – треба поспішати скористатися народною любов’ю поки вона не пройшла і рейтинг не впав. Ігор Коломойський, як людина практична, знає, що не тільки віртуальна партія «Слуга народу», але і будь-яка інша партія 51% на виборах у Верховну Раду ніколи не отримувала і не отримає.

Навіть «регіонали» у 2012 році не змогли їх добути, притому, що дуже старалися і мали набагато більший ресурс. Але не здобули, а комуністи з ними відкрито в коаліцію вступити в 2012 році відмовилися. У підсумку Верховна Рада 7-го скликання так і прожила до весни 2014-го без коаліції, а Конституційний суд з цього приводу мовчав. Сам суд ініціативи не виявляв, а опозиція до нього з питанням: де коаліція, – не чіплялася, оскільки мала ілюзію, що комуністи можуть стати її союзниками проти Януковича. Якщо б вона направила такий запит суду, то Янукович викликав би Симоненка до себе на розмову і на наступний день комуністи набрали б в коаліцію з регіоналами цілком офіційно, а не підпільно. Демократам від цього легше не стало, а другий уряд Азарова отримало б легітимність, якої у нього не було. У підсумку опозиція вирішила не ускладнювати собі життя, а комуністам дати новий шанс на виправлення, яким вони, як правило, не скористалися.

Навіть в рамках Конституції і права повстання і Майдан, були абсолютно законною реакцією на рік незаконного існування другого уряду Азарова, незаконно затвердженого Януковичем при злочинній мовчанні суддів Конституційного суду. Не дивно, що Парубій після інавгурації Зеленського написав:

Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, – принюхайтесь! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде.

Попередження недвозначне: після дострокових виборів варіант, як в 2012 році з нелегітимним урядом Азарова без коаліції в парламенті не пройде, хто б не намагався провернути. Власне, указ Володимира Зеленського про розпуск парламенту через відсутність коаліції легко може бути відправлений у небуття, так як партія Олега Ляшка вже в будь-яку мить готова вступити в коаліцію з БПП і «Народним фронтом». Але радикальний Олег Ляшко, схоже, спізнився. Йому треба було це зробити в грудні 2014-го або навесні 2015 року, а не намагатися викрутити руки Порошенко в той момент, коли «брати» натовпом ломилися через поріг.

Тепер «поїзд пішов» і вкрай малоймовірно, що БПП піде на коаліцію з Ляшком. Партія Порошенко явно взяла курс на дострокові вибори, і як я писав ще в лютому, – на розпуск БПП і грунтовне переформатування самої «Солідарності». Перемога Зеленського навіть полегшила цей процес. Тепер Петро Порошенко вільний від багатьох з тих угод, які раніше під тиском обставин він був змушений укладати з різними групами вищої бюрократії і фінансовими магнатами. Тим більше, що на виборах багато хто з цих груп істеблішменту дружно грали проти нього.

«Запах шин» і вкрай мала реальність для будь-якої партії отримати на виборах 51% голосів, – ці дві обставини змушують Коломойського спішно шукати для «Слуги народу» компаньйона в майбутній Верховній Раді, і краще не одного. Вибір не великий, і «Папи Карло» можна навіть поспівчувати, оскільки разом зі своїм «Буратіно» він опинився в ситуації, дуже схожою на ту, в якій Порошенко був у 2014 році. Тоді у Порошенка теж від партії була тільки одна назва і дуже жорстка необхідність йти на спілки та компроміси з людьми, яких Зеленський запропонував називати «Що».

Але «Папа Карло» не може дозволити собі гратися як «Буратіно», оскільки фразу Шекспіра «Весь світ театр, а жінки і чоловіки в ньому актори», він сприймає не настільки буквально, як його необструганное дітище.

Тому Коломойський почав умовляти Юлію Тимошенко стати політичною «мамою» для президента Володі Зеленського. Але у цієї ідеї є два великих «АЛЕ», які йому доводиться враховувати.

По-перше, рушійний мотив всієї політичної біографії Тимошенко можна звести до фрази: «Хочу бути царицею морською і крапка». Не важливо, як називається ця посада, президент, прем’єр чи канцлер, але повноваження повинні бути царські. Для досягнення цієї мети вона готова спалити на вівтарі все що завгодно і кого завгодно.

По-друге, у Тимошенко є бажання, але немає ідей, як і у Зеленського, зате, як і у Зеленського, у неї є талант актриси і вміння сподобатися виборцю. У 2007 році БЮТ до дострокових виборів завешал Київ закликом «Приходьте до нас з вашими ідеями, і ми їх реалізуємо». Своїх ідей у БЮТ, як і у Зеленського, пропонує написати програму разом, не було ні тоді, ні зараз. За п’ять років у післяреволюційній Верховній Раді партія Тимошенко не видала жодної значимої або оригінальної ідеї. Втім, це не її проблема. У інших партій з ідеями не краще, чому в підсумку все звелося серед них до конкурсу: хто більше знизить тарифи на газ, світло і воду, оскільки усі податки вже як років десять обіцяє скасувати Геннадій Балашов.

Коломойський враховує обидва ці «але», а тому публічно запропонував Тимошенко місце спікера в майбутній Верховній Раді. Ігор Валерійович дуже логічно отакою бачить Тимошенко політично досвідченої Мальвіною при своєму Буратіно, але Юлія Володимирівна торгується, – занадто мілкувата роль. Коломойський не залишає надію спокусити її ще яким-небудь додатком, але розуміє, що грає з вогнем.

Власне, особливого вибору у Коломойського і немає. На «Самопоміч», яка в 2015 році дивно «злила» Майдан у Кривому Розі проти Вілкула, у нього, схоже, ще з тих пір алергія. Полковник Гриценко зі своєю нав’язливою і єдиною ідеєю про розпродаж надлишкового майна армії виглядає щонайменше дивно. До того ж він нещодавно спалився з соцопоросом про відокремлення Галичини від України. Ракетник і контррозвідник Смешко теж персонаж вельми дивний. Порошенко в 2014 р. призначив його радником з розвідки, але навесні 2015 р. звільнив, незважаючи на кадровий голод в армії.

У такої сумної ситуації Коломойський вирішив прозондувати Керниса, Фукса та їх партію «Відродження» на предмет можливої коаліції з «Слугою народу». Заодно і посилити свою позицію у переговорах з Тимошенко. Коаліція Зеленського з Кернисом виглядає як-то зовсім одіозно і протиприродно, але Коломойський не може набрати союзників для неї через рекрутські фірми, як збираються набрати кандидатів у список «Слуги народу».

Розпустити Верховну Раду за два місяці до початку виборів на практиці виявилося зовсім не проблемою і тим більше не подвигом Геракла. Набагато більшою проблемою є те, кого до неї обрати, щоб знову швидко в ній не розчаруватися. Поспіх не завжди дає бажаний результат, і проведення виборів восени було б оптимальним у всіх відносинах. За цей час встигли б позначитися нові партії і нові обличчя, і той же Коломойський не ламав би зараз голову над двома проблемами: кого внести в список «Слуги народу» і де взяти прийнятних партнерів для коаліції.

Замість того перезавантаження Верховної Ради, яка могла б пройти восени, отримуємо тепер всіх тих же, але в інших пропорціях, плюс «Слугу народу», що складається з друзів Зеленського і з протеже Коломойського. За фактом складається польський тандем, коли президент Анджей Дуда приймає рішення, підказані йому Ярославом Качинським. Візит Зеленського у Варшаву, з-за такої подібності, і по більш важливих причин, може стати цілком логічним у якості його першої закордонної поїздки. Але підозрюю, поки не пройдуть дострокові вибори, ні у Варшаві, ні в будь-якій іншій столиці не будуть готові прийняти Зеленського для повноцінних переговорів. Поспіх і тут вносить свої корективи.

Сергій Климовський