Львівських депутатів обурюють мови Зеленського

Сьогодні депутати Львівської обласної ради зареєстрували звернення, в якому закликають нового главу України Володимира Зеленського не порушувати закон. Мова йде про новому законі «про українську мову», який перед відставкою підписав екс-президент Петро Порошенко. Згідно з цим документом, у всіх сферах життя громадяни України зобов’язані розмовляти на «мове». Зеленський неодноразово порушував цей закон, в тому числі навіть під час інавгураційної промови.

Львівських депутатів пасажі Зеленського російською мовою відверто обурюють. На їхню думку, Зеленський таким чином обмежує права українців на отримання і розуміння російськомовній інформації. Львівські депутати наполягають: президент України повинен перестати використовувати мову країни-«агресора».

До всього іншого, депутати негативно ставляться до пропозиції Зеленського винести питання контактів з Росією на референдум. Правда Зеленський, який майстерно «перевзувається» у своїх рішеннях, раніше вже заявляв, що референдум не відбудеться і контакти з Москвою йому не потрібні.

У свою чергу Зеленський ще не вирішив питання з законом про мову. Він назвав цей документ «спірним» і натякнув, що цілком може його не підписати.