Заступник глави АП про призначення Богдана: Краще нехай буде скандал, що все завалиться

Андрій Богдан був призначений на посаду голови Адміністрації президента, щоб там «нічого не впало», при цьому в команді Володимира Зеленського розуміли, що може бути скандал.

«… У будь-якому разі, хтось повинен займатися процесами, а їх тут купа. Тут багато всяких нюансів, які тут все кинули і поїхали. Тому був призначений Богдан. Ми розуміли, що буде скандал. Але ми обрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут все завалиться. Плюс наша позиція, що він не порушує закон. Нехай подають до суду, і суд вирішить», – заявив Тимошенко.

Як повідомлялося раніше, в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу Зеленського про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.