Данилюк став секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Данилюк народився в Молдові, а після переїзду його сім’ї до Києва, навчався у фізико-математичному класі київської школи. У 1998 році закінчив Національний технічний університет (КПІ) за фахом інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій.

Крім цього, протягом двох років Данилюк навчався у Бізнес-школі університету Індіани (США), де отримав МВА. Він поліглот: володіє, крім української та російської, англійською, іспанською та французькою мовами.

У 1995 році Данилюк працював в якості брокера в українській компанії ТЕКТ, потім керував департаментом інвестиційного банкінгу в «Альфа Капітал». Також він був молодшим інвестиційним менеджером в американському фонді WNISEF і працював у міжнародній консалтинговій фірмі McKinsey & Company в Лондоні і Москві.

У період з 2006 по 2010 рік Данилюк керував інвестиційним фондом Rurik Investment в Лондоні та Люксембурзі. З 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під патронатом одіозного Сергія Льовочкіна.

Після Майдану Данилюка звільнив в.о. президента Олександр Турчинов з посади радника Віктора Януковича. Влітку 2014 року Петро Порошенко призначив Данилюка представником президента в Кабміні.

У 2015-му Данилюк став заступником голови Адміністрації президента Порошенко. В 2016 році, після відставки прем’єра Арсенія Яценюка, Данилюк став міністром фінансів України і навіть займався націоналізацію «Приватбанку». Проте він втратив цю посаду після конфлікту з прем’єром Володимиром Гройсманом. За відставку Данилюка проголосували 254 нардепа.