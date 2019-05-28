“Північний потік-2” вигідний країні, – заявив президент Чехії

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що газопровід “Північний потік-2” відповідає економічним інтересам Чехії, і розкритикував США за втручання у реалізацію проекту.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання Lidovky.

Земан заявив, що не розуміє, чому Сполучені Штати повинен турбувати “Північний потік-2”. Так він відреагував на майбутнє схвалення у США закону, який передбачає санкції проти компаній та осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу.

“Я не бачу причин, чому “старший брат” за океаном повинен казати, чи повинен газопровід служити своїй меті”, – сказав Земан. За його словами, Німеччина і Росія домовилися про проект, а іншим немає чого коментувати.

Він також зауважив, що Чехія бідна на енергетичну сировину та змушена імпортувати газ.

“У нас є два варіанти – або імпортувати зріджений природний газ з-за кордону, або імпортувати його з іншого боку земної кулі в незрідженому вигляді. Проблема в тому, що зріджений газ щонайменше на 30% дорожчий… Різниця в ціні занадто велика, щоб її ігнорувати”, – сказав Земан.

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Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі раніше анонсував ухвалення законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту “Північний потік-2” у “не дуже віддаленому майбутньому”.

Проти проекту газопроводу “Північний потік-2” виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Джерело: Європейська правда

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