Заплановано саміт Україна-ЄС, Зеленського чекають в Брюсселі

У Брюсселі незабаром очікують президента України Володимира Зеленського, повідомив виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішніх справ Томас Майр-Гартінг.

“Ми також прибули сюди, щоб підготувати майбутні контакти, які відбудуться між лідерами, обговорювали майбутні зустрічі. Зокрема, в липні в Києві буде саміт Україна-ЄС. Ми також очікуємо президента Зеленського в Брюсселі незабаром”, – сказав він на прес-конференції у вівторок у Києві.

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Дипломат зазначив, що саміт у Києві стане можливістю відзначити досягнення у сфері реформ.

“Що стосується візиту, то це в інтересах обох сторін – прийняти президента Зеленського. Тож, я думаю, сторони найближчим часом узгодять дати”, – додав представник дипломатичної служби ЄС.

Джерело – interfax

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