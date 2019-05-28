Віктор Павлік хоче балотуватися в парламент

Співак Віктор Павлік веде переговори з лідером партії «Стабільність» Василем Журавльовим, який в 2019 році балотувався в президенти, про похід на парламентські вибори.

«Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію «Стабільність», навіть якщо не піду на вибори» — сказав Павлик.

Продюсер Олега Винника Олександр Горбенко не підтвердив, що співак планує балотуватися в Раду. Горбенко зазначив, що Винник займається туром, а не виборами.

Нагадаємо, що вибори у Верховну Раду відбудуться в кінці липня, а не в жовтні, як раніше планувалося. Новий президент Володимир Зеленський вирішив достроково розпустити парламент через відсутність коаліції з 2016 року.