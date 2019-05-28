Екс-глава Генштабу Замана: Моя справа готували під Гриценко і хотіли затримати Апаршина

Колишній керівник Генерального штабу Збройних Сил генерал-полковник Володимир Замана, якого підозрювали у держзраді і розвал української армії, вважає справу проти себе політично мотивованим і замовним.

«Порошенко для президентської передвиборної кампанії потрібно було гучне затримання когось із «папєрєдніков». За моєю інформацією, разом зі мною планували затримати Апаршина, для цього все було готове. Але Апаршин вже працював у штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка, влада побоялася звинувачень у політичному переслідуванні конкурентів в розпал виборів», — розповів екс-керівник Генштабу.

Замана також звернув увагу на те, що матеріали кримінального провадження свідчать про те, що спочатку ця справа готувалася під іншої людини, а саме Анатолія Гриценка. При цьому генерал переконаний, що затримувати Гриценко не ризикнули, так як в очах Заходу це виглядало б відвертою зачисткою конкурента по президентській гонці.

Як відомо, напередодні колишній керівник Генштабу ЗСУ Володимир Замана вийшов на волю з СІЗО. Раніше він публічно звинувачував керівництво України, яке допустило в 2014 році здачу Криму.