Київські правоохоронці знайшли зброю у квартирі, з якої випала дитина

Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму і численні забої тіла.

У Києві на вулиці Героїв Дніпра з вікна третього поверху випав трирічний дитина. Травмовану дівчинку негайно госпіталізували, вона отримала закриту черепно-мозкову травму і численні забої тіла.

Поліцейські з’ясували, що в момент нещасного випадку мати дівчинки ходила до школи забирати старшу дочку. Дитина, залишившись один вдома, вийшов на балкон і випав з вікна.

Коли правоохоронці зайшли до квартири, щоб оглянути місце, звідки впала дівчинка, на балконі вони виявили автомат. У результаті поліцейські викликали кінологічну і вибухотехнічну служби.

“Слідчі провели огляд приміщення і виявили предмети, схожі на автомати “ППШ”, “Uzi”, пістолет “Флобер”, патрони та штик-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловікові сестри, який знаходився в зоні ООС і ймовірно звідти привіз “, – розповів начальник Оболонського УП ГУНП Києва Віталій Биков.

Також правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка та вилучили звідти 7 пакетів з порохом, загальною масою 3,5 кг, два боєприпасу “ВОГ”, арбалет і саморобний пристрій для відстрілу куль. Вилучені предмети поліцейські направили на експертне дослідження.

В результаті були розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Відзначається, що правоохоронці направили відповідні листи в службу у справах дітей для подальшого супроводу цієї сім’ї.