У “ЛДНР” масово примушують місцевих жителів вступати в ряди бойовиків

На непідконтрольних Україні територіях (НКТ) Луганської та Донецької областей командування незаконних збройних формувань (НВФ) намагається забезпечити черговий набір на контрактну службу за рахунок тих, хто хто має проблеми зі здоров’ям або судимість. також зросла кількість затримань під різними приводами чоловіків від 18 до 60 років.

«За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ посилює заходи щодо забезпечення укомплектованості підрозділів з’єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, т. зв. “військкомати” на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей намагаються забезпечити черговий набір на контрактну службу, в т. ч. за рахунок осіб, які раніше звільнялися від призову за станом здоров’я або мають судимість”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначили в Міноборони, зросла кількість затримань представниками «республіканських силових структур» чоловіків у віці від 18 до 60 років за порушення комендантської години» та іншими надуманими звинуваченнями для проведення з ними роз’яснювальної роботи. “У т. ч. шляхом фізичного впливу для “мотивації” проходитимуть військову службу в підрозділах окупантів”, – додали в прес-службі.

Як уточнюється, найбільший інтерес «силовики» проявляють до колишніх найманцям, які раніше звільнилися з-за небажання продовжувати контракти з командуванням НВФ.