На столичному Печерську пенсіонери тиждень прожили в замкненій квартирі з-за рідного сина

У Києві двоє пенсіонерів тиждень жили в замкненій квартирі без їжі і ліків.

Старі люди стверджують, що в квартирі їх замкнув рідний син. Крім того, хлопець забрав усі гроші і зник у невідомому напрямку.

Сусіди кажуть, що пенсіонери в цій квартирі вже давно живуть за межею бідності. Жінка збирала їжу на смітниках, а ліки віддавала 91-річному чоловікові. Тиждень тому їй стало погано, вона так захворіла, що навіть не могла встати з ліжка. Коли її чоловік спробував вийти на вулицю, виявилося, що двері закриті, а ключів немає.

Старі люди намагалися з балкона кликати на допомогу, але на їх крики ніхто не реагував. Сусіди викликали поліцію тільки тоді, коли почули запах газу з квартири.

Знесилених пенсіонерів забрали в лікарню. У них немає документів, а банківські картки, на які приходить пенсія, давно віддали синові.

Активісти, які взяли під опіку людей похилого віку, впевнені, що син так вчинив з рідними, тому що давно хоче отримати двокімнатну квартиру на Печерську.

Однак сам хлопець стверджує, що нікого він не закривав і гроші у людей похилого віку не забирав. Каже, що вони психічно хворі.

У поліції зараз розбираються в цій ситуації, але почати слідство не можуть – потрібна заява від потерпілих, а вони відмовляються його писати на рідного сина.