«Він не розпорядився зупинити війну»: українці обговорюють поїздку Зеленського на Донбас

28 травня Президент України, головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський відвідав зону ООС. у соцмережах українці пишуть, що навряд чи Президент зможе завершити конфлікт на Донбасі, навіть якщо дуже захоче.

В цілому люди негативно сприймають те, що на Донбасі тривають військові дії. У той же час, деякі вважають, що Україна в цьому питанні повністю підконтрольна точки зору США.

Про це повідомляє ГолосUA.

Алла Тарасенко: «Дайте йому час, все буде».

Олександр Скубченко Алла Тарасенко: «дати скільки часу? 5 років? Ні дня не дам! Нехай робить вже зараз».

Валентина Александрова: «ЗЕ відвідав передову і розпорядився — не зупинити війну, а поліпшити умови для укр.солдат, вбивають мирних людей».

Elena Priven: «Глас волаючого в пустелі».

Олександр Скубченко Elena Priven: «На жаль».

Тетяна Полякова: «Будинок, в якому військові, теж був чийсь, цікаво він подумав про тих людей, хто залишив цей будинок і в яких зараз вони умовах. Таке відчуття, що він казарми інспектував а не приватні будинки».

Олександр Скубченко Тетяна Полякова: «Саме Так!».

Kostya Kolpakov: «йому все одно, другий порох 2.00».

Олександр Скубченко Kostya Kolpakov: «Поки що — до цього і йде, на жаль».

Kostya Kolpakov: «Олександр Скубченко з риторики і по діям саме нагадує, ніякого світу з рф, з днр з лнр і з кримом і не пахне, як скажуть в держдепі, так і буде робити».

Irina Minakova: «А ось ніхто ж не питає, як він планує «примирювати» героїв ато з одного боку і постраждалих мирних, мирних, які втратили близьких, житло, здоров’я, з іншого боку. Як це взагалі можливо?».

Олександр Скубченко Irina Minakova: «Так все можливо, було б бажання».

Ольга Величко «Мій друг, Kyryl Zhyvotovskyi: «Який неодноразово здійснював візити на Донбас і знає не з новин, як живуть там люди, можливо ти даси раду панові Президентові щодо того, в якому напрямку вести діалог з місцевим населенням».

Олександр Скубченко Ольга Величко: «Таке враження, що Зеленському і його команді ні Донбас, ні люди там не потрібні і не цікаві».

Саша Чернова: «Хто йому дасть добро на світ в Донбасі? Ви про що? Для чого стільки бабок і сил західні друзі влили в країну, щоб зараз все похерити? Їм фіолетово, в принципі, що діється на Донбасі, та й взагалі в Україні. Україна-це просто вдало розташована територія поруч з Росією. Плацдарм для підтримки напруженості та істерії навколо Росії».

Ірина Жомиру: «Чому він не поїде на ту територію, якщо вважає її своєю, чому не відвідає Донецьк та Луганськ ? Нехай подивиться з обох сторін !!!! Завжди хочу щоб вони це побачили!».

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щастя. Про це повідомляє прес-служба АП.

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом та соціальним пакетом, укомплектування підрозділів. «У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження і бліндажах. Найближча позиція противника — за 400 метрів», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, в АП додали, що Зеленський зазначив необхідність поліпшення забезпечення побутових умов військових. «Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», — сказав він.