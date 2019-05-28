Лукашенко можуть вбити: стало відомо про підступні плани Кремля

У Кремлі обговорювалося і продовжує обговорюватися варіант усунення президента Білорусі Олександра Лукашенка, аж до його фізичного усунення.

Про це в інтерв’ю «ФАКТАМ» заявив колишній кандидат у президенти Білорусії, а нині політемігрант Алесь Михалевич.

При цьому він провів паралелі з лідером колишньої Югославії Йосип Броз Тіто, якого Сталін кілька разів пробував його фізично усунути, і тоді Тіто послав дуже конкретний сигнал до Москви, що не тільки Москва може усунути югославського лідера, але і югославський лідер теж може фізично усунути кого-небудь у Москві.

«Я думаю, Росія побоїться на такий сценарій (фізичного усунення Лукашенка. Ред.) йти, хоча, безумовно, він обговорюється. Але якщо створяться відповідні дуже хороші умови — Росія може піти на це», — попередив співрозмовник «ФАКТІВ».