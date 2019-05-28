Росію змусять виконати рішення Морського трибуналу

Рішення Міжнародного трибуналу Організації Об’єднаних Націй з морського права, яке зобов’язує Росію звільнити полонених українських моряків, рано чи пізно Москві доведеться виконати.

Про це українські експерти розповіли в коментарях “Сьогодні”.

“Якщо до Росії міжнародною спільнотою будуть застосовані якісь елементи політичного або дипломатичного характеру, наприклад санкції, блокування заходів російських кораблів до портів Євросоюзу і США, вона, звичайно, піде на виконання рішень Міжнародного трибуналу”, – говорить експерт з питань зовнішньої політики і політики безпеки “Майдану закордонних справ” Олексій Куроп’ятник.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, в свою чергу, відзначає, що Москва може звільнити моряків, не чекаючи санкційних рішень з боку Заходу. Але при цьому спробувати зробити це без іміджевих втрат.

“Я не виключаю, що Росія постарається зараз прискорити судові процеси щодо українських моряків, щоб ті якомога швидше отримали вироки. А потім може бути запропонована схема: ми пропонуємо помилування моряків в обмін на якісь політичні поступки – по Мінських домовленостях, по якихось інших питаннях. Тобто буде подано не як виконання рішення Трибуналу, а як жест доброї волі”, – зазначив Мусієнко.

За словами експерта, винести вирок для моряків як “порушників кордону” вкрай важливо для створення прецеденту.

В цілому ж експерти вкрай позитивно оцінюють нинішнє проміжне рішення Морського трибуналу, відзначаючи, що воно дає підстави оптимістично дивитися на остаточний вердикт по суті спору.

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“На мою думку, це буде Стокгольм-2 (Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги” Газпрому “до України за матеріальним становищем” бери-або-плати “на суму 56 млрд доларів за 2009 – 2017 роки. – Ред.). Дуже гучна поразка Росії. І нинішнє рішення дає привід для оптимізму: 19 суддів підтримали його і лише один – представник Росії – був проти. Це дуже поганий розклад для Кремля “, – відзначає глава Центру проблем РФ Націнституту стратегічних досліджень Петро Бурковський.

На думку експертів, остаточне рішення суду, якщо воно буде прийнято на користь України, не тільки вирішить питання з безперешкодним проходом українських кораблів через Керченську протоку. Але і може послужити юридичним “фундаментом” для прийняття західними країнами політичних рішень про введення нових санкцій проти Росії – на цей раз через порушення Москвою морського права.

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