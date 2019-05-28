Волкер: Україна виконала Мінські угоди, тепер все залежить від Росії

Україна виконала свою частину Мінських угод і подальше просування мінського процесу зараз залежить від Росії, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер на телефонному брифінгу з Брюсселя.

«На жаль, проблема з імплементацією Мінських угод полягає у триваючій російській окупації східної України та триваючі бої там. Тож Україна не може піти далі у виконанні Мінських угод, ніж вона вже зробила. Від Росії залежить припинення вогню, виведення військ, закордонних військ, які перебувають на території України, розпуск незаконних збройних формувань, які там є, розпуск «народних республік», які там є і яким немає місця згідно з Конституцією України, і які не є частиною Мінських угод», – зауважив Курт Волкер, відповідаючи на запитання російського журналіста.

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Щодо майбутньої зустрічі з представником Росії, то Волкер сказав, що ще на початку року російська сторона дала зрозуміти, що не бачить сенсу зустрічатися протягом президентської кампанії. Нині ж відразу розпочалася парламентська кампанія в Україні, тож Волкер дав зрозуміти, що він не очікує, що Росія піде на контакт до їхнього завершення.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

Джерело: Радіо Свобода

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