«Слава Україні!» Саакашвілі подякував Зеленського

На своїй сторінці у Facebook колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі подякував Володимира Зеленського за надання йому українського громадянства.

Окрім слів подяки, які скандальний політик процитував українською та російською мовами, він прикріпив відповідний указ, який підписав глава держави.

«Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!» – написав Саакашвілі. Крім цього, в мережі з’явилася інформація, що Саакашвілі вже намітив дату прибуття в Україну. За словами його помічниці Дарини Чиж, його літак рейсом Варшава-Київ повинен приземлитися в аеропорту «Бориспіль» в середу, 29 травня, о 17:15. У той же час в партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» повідомили, що вже готові зустрічати політика в аеропорту. «Друзі, однодумці і прихильники! Раді Вам повідомити, що вже завтра, 29 травня о 17:00 збираємося в «Борисполі» зустрічати Михайла Саакашвілі в Україну», – сказано в повідомленні.