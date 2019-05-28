Львівська облрада вимагає від Зеленського говорити українською мовою

Львівська обласна рада вимагає від Президента України Володимира Зеленського перестати говорити українською мовою у публічних сферах суспільного життя.

Так, сьогодні, 28 травня, на сесії Львівської обласної ради депутати одностайно прийняли звернення до Зеленському щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її у публічній діяльності.

Депутати відзначили, що частина публічних промов Президента виконується без додержання законодавства про обов’язкове використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, в свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.

Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.

«Згідно з рішенням Конституційного суду України №10-рп / 99 від 14.12.1999 року, положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким «державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України)», — підкреслюється у зверненні.

Крім того, депутати Львівської обласної ради, вважають, що Президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову з власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційний мову Росії — держави-агресора.

«Незважаючи на очевидне порушення встановлених законодавчих норм, просимо Вас, Президента України, не допускати цього в подальшому і в своїй публічній діяльності користуватися державною українською мовою», — резюмували вони.