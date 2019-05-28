Турчинов назвав заяву Шуфрича, подана в ГПУ, “спробою проросійського реваншу”

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав спробою проросійського реваншу заяву в Генпрокуратуру проти нього, яке подав нардеп від “Опозиційного блоку” Нестор Шуфрич.

“Подібні заяви зараз не рідкість. Оточення [екс-президента Віктора] Януковича, проросійська п’ята колона” піднімають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали – в державних чи недержавних посадах – ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою”, – заявив Турчинов.

Екс-секретар РНБО зазначив, що Шуфрич подав заяву про відкриття кримінального провадження проти нього “за наказ у 2014 році знищувати ворогів і захищати країну від російських загарбників”. За словами Турчинова, нардеп звернувся не тільки в Генпрокуратуру, а також в Державне бюро розслідувань і Службу Безпеки України.

“Якби ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само”, – додав він.