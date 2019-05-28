У ГПУ повідомили подробиці обшуків в мерії Одеси

28 травня співробітники правоохоронних органів прийшли з обшуками в мерію Одеси.

Повідомляється, що обшуки проводилися у зв’язку з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди у розмірі $3 тисячі головним спеціалістом відділу міськради та директором комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».

Зазначено, що займалися вимаганням за прийняття рішення особою, яка уповноважена на виконання державних функцій, а саме, шляхом сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення комунальної власності, яке знаходиться на території комунальної установи ” Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення з метою ведення підприємницької діяльності.

Зараз проводять першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також готується клопотання до суду про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Раніше народний депутат від фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» Віктор Вовк подав до суду на главу МЗС України Павла Клімкіна.