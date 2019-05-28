«Якщо на округ заїде якесь маленьке гівно на велосипеді»: нардеп сказав, чому боїться виборів у Раду

Народний депутат, який в останні роки всіляко нагадував про себе виборцям одного з мажоритарних округів, розповів журналістам, якого розвитку подій він боїться в ході передвиборної кампанії у Верховну Раду.

«Я все передбачив, одного боюся: якщо зараз на мій округ заїде якесь маленьке гівно на велосипеді — це все було даремно» — зізнавався депутат, який вже щільно засіяв свій округ.

Імені «засевальщика» журналісти не розкрили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 травня в ході інавгурації достроково припинив повноваження Верховної Ради. Тепер на Україну чекають позачергові парламентські вибори.