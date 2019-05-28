У Малайзії помер останній самець суматранських носорогів

Останній відомий самець суматранських носорогів в Малайзії на прізвисько Там помер 27 травня. Самопочуття Тама погіршився в останні тижні, він отримав всю необхідну медичну допомогу і догляд, але врятувати його не вдалося. На думку медиків, смерть тварини пов’язана з похилим віком і відмовою деяких органів. Зокрема, майже перестали функціонувати нирки тварини.
Після смерті Тама, в Малайзії залишилася тільки одна самка суматранських носорога по кличці Іман, її зловили в 2014 році. Вона також є останнім суматранским носорогом, який був помічений в дикій природі.
У 2017 році в заповіднику приспали ще одну самку суматранських носорогів Пунтунг, яка страждала від раку.
Експрес-інформація по країні
Малайзія – держава в Південно-Східній Азії.
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Столиця – Куала-Лумпур
Найбільше місто – Куала-Лумпур
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 329 758 км2 (65-я в світі)
Населення – 30,35 млн чол. (45-я в світі)
Офіційна мова – малайська
Релігія – буддизм
ІЛР – 0,779 (62-я в світі)
ВВП – $338,1 млрд (35-я в світі)
Валюта – рінггіт
Межує з Таїландом, Брунеєм, Індонезією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», помер останній самець північного білого носорога.
За матеріалами ZN
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