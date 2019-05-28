У Малайзії помер останній самець суматранських носорогів

Останній відомий самець суматранських носорогів в Малайзії на прізвисько Там помер 27 травня. Самопочуття Тама погіршився в останні тижні, він отримав всю необхідну медичну допомогу і догляд, але врятувати його не вдалося. На думку медиків, смерть тварини пов’язана з похилим віком і відмовою деяких органів. Зокрема, майже перестали функціонувати нирки тварини.

Після смерті Тама, в Малайзії залишилася тільки одна самка суматранських носорога по кличці Іман, її зловили в 2014 році. Вона також є останнім суматранским носорогом, який був помічений в дикій природі.

У 2017 році в заповіднику приспали ще одну самку суматранських носорогів Пунтунг, яка страждала від раку.

Експрес-інформація по країні

Малайзія – держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Куала-Лумпур

Найбільше місто – Куала-Лумпур

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 329 758 км2 (65-я в світі)

Населення – 30,35 млн чол. (45-я в світі)

Офіційна мова – малайська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,779 (62-я в світі)

ВВП – $338,1 млрд (35-я в світі)

Валюта – рінггіт

Межує з Таїландом, Брунеєм, Індонезією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», помер останній самець північного білого носорога.

За матеріалами ZN

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