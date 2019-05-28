“Такої частки у нас навіть з “Кварталом 95″ не було!” Коломойський розповів про успіх з Порошенком на 1+1

Бізнесмен Ігор Коломойський, якому, зокрема, належить канал 1+1, розповів, як він і Петро Порошенко принесли один одному успіх під час виборів за підсумками інциденту на телеканалі шоу «Право на владу».

Так, в інтерв’ю Українській правді Коломойський, коментуючи нібито заборону для Порошенка з’являтися на 1+1, сказав, що навпаки – Порошенко не раз туди запрошували.

А ось поява Порошенка на шоу «Право на владу» 11 квітня – це, за словами Коломойського, було передвиборчою технологією з боку Порошенка, що в підсумку принесло успіх і самому Порошенку, і телеканалу.

«Ну так ми його (Порошгенко, — ред.) до цього 100 разів запрошували. Ніякого вривання (Порошенко 11 квітня, — ред.) не було. Одному йому (Порошенко — ред.) тільки властиве… Не будемо говорити про хамство, тому що все-таки йшов виборчий процес. Це була форма технології», — розповів Коломойський.

«До речі, я думаю, він пару процентиков собі додав цим рейдерським… рейдом. А нам переглядів. Ткаченко (генеральний директор 1+1, — ред.) кричав, що треба в суд подавати на нього. А я кажу: як подавати? 33%! Такої частки у нас навіть з «Кварталом» не було! Треба йому 10% віддати (грошей, — ред.), нехай вривається щотижня», — сказав бізнесмен і розсміявся.