США втратили звання самої конкурентоспроможної економіки світу

Сполучені Штати поступилися звання самої конкурентоспроможної економіки світу Сінгапуру, згідно рейтингу швейцарської бізнес-школи IMD.

США опустилися на третю сходинку, протримавшись на першій позиції один рік. За словами авторів рейтингу, основними причинами, за якими американська економіка так швидко перестала бути конкурентоспроможною у світі, полягають у зростанні цін на паливо, ослабленні високотехнологічного експорту та коливання курсу долара.

У десятку найбільш конкурентоспроможних економік потрапили Гонконг, Швейцарія, ОАЕ, Нідерланди, Ірландія, Данія, Швеція і Катар. Росія розташувалася на 45-й сходинці в списку.

Згідно рейтингу, який щорічно складає Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у 2018 році Росія зайняла 43-е місце, а на першій позиції виявилися США.