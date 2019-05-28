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США втратили звання самої конкурентоспроможної економіки світу

28.05.2019

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Сполучені Штати поступилися звання самої конкурентоспроможної економіки світу Сінгапуру, згідно рейтингу швейцарської бізнес-школи IMD.

США опустилися на третю сходинку, протримавшись на першій позиції один рік. За словами авторів рейтингу, основними причинами, за якими американська економіка так швидко перестала бути конкурентоспроможною у світі, полягають у зростанні цін на паливо, ослабленні високотехнологічного експорту та коливання курсу долара.

У десятку найбільш конкурентоспроможних економік потрапили Гонконг, Швейцарія, ОАЕ, Нідерланди, Ірландія, Данія, Швеція і Катар. Росія розташувалася на 45-й сходинці в списку.

Згідно рейтингу, який щорічно складає Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у 2018 році Росія зайняла 43-е місце, а на першій позиції виявилися США.

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