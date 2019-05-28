«Вб’ють або покалічать»: Портников розшифрував для Зеленського рада Коломойського

Журналіст Віталій Портніков порівняв великих пострадянських бізнесменів, включаючи Ігоря Коломойського, з бандитами з серіалу «Бригада».

Він запропонував для розуміння того, що відбувається переглянути епізод «Бригади», в якому головний герой посилає свого юриста на зустріч з конкурентом — точно знаючи, що того вб’ють або покалічать. І коли мати інваліда намагається обуритися, щиро дивується: «заплачено!».

«Я ніколи не зустрічав жодного великого пострадянського бізнесмена, який розумів би, в чому аморальність такої поведінки», — додав Портніков.