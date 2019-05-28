«Луценко постить у Facebook матеріали кримінальних справ, і це ненормально!», — голова місії ЄС

Вже 31 травня керівник КМЕС Кястутіс Ланчинскас завершує місію в Україні і тому наостанок дозволив собі оцінки, які жодного разу не звучали в розмовах «під запис»

Консультативна місія Євросоюзу (КМЕС), яка допомагає провести реформу правоохоронної системи, працює в Україні з 2014 року, а її чинний керівник, колишній литовський поліцейський Кястутіс Ланчинскас, приїхав в 2016 році, якраз незадовго до призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора (для чого, як відомо, довелося змінювати закон про прокуратуру). Так склалося, що саме з його каденцією співпало створення «нацдружин», які пов’язують із Арсеном Аваковим, були проблеми з переатестацію в поліції і прокуратурі, невдалі спроби реформування СБУ.

Звичайно, були і досягнення в реформуванні. Наприклад – рамковий закон про нацбезпеки, який Рада все ж прийняла під тиском західних партнерів, включаючи КМЕС.

«Європейська правда» неодноразово спілкувалася з Ланчинскасом, але це інтерв’ю – особливе.

«Сама СБУ свою реформу не заблокує»

– Оскільки ви завершуєте роботу в Україні, розкажіть, що вдалося зробити? Що не вдалося?

– Ми – консультативна місія, так що наш успіх залежить від успіху наших партнерів. З деякими з них вдалося побудувати довірчі відносини – там і результат хороший. А де довіри немає або не було бажання, то і результату немає.

– З ким не вдалося досягти довіри? Давайте вгадаю – напевно, СБУ?

– … (сміється)

– Промовиста пауза. Так що з ними?

– Давайте розповім, з ким вийшло найуспішніше. Найбільші досягнення у нас в Нацполиции з тієї простої причини, що поліція з самого початку була дуже відкрита.

Ми дуже багато зробили. Наші тренінги пройшли 15 тисяч поліцейських, з них лише 4,5 тисячі в минулому році.

– Ви ж знаєте, що я буду перепитувати. Так все ж, що у вас з СБУ?

– Почнемо з того, що ще в 2016 році була створена міжнародна група допомоги реформу СБУ. Розробили концепцію, врахували всі деталі. Я бачив штук дев’ять версій проекту цієї концепції, але жодну так і не затвердили! За цей час був прийнятий закон про нацбезпеки, де є обов’язок розробити концепцію або зміни чинного закону про СБУ. Але…

Основні принципи реформи відомі, вони не змінюються: це деполітизація, демілітаризація і скорочення функцій СБУ. Але успіху реформи можна досягти тільки тоді, коли є її політична підтримка.

Без неї – змін не буде.

Напевно, так і сталося.

– А сама СБУ здатна заблокувати реформу?

– Сама – не зможе, за умови, що є політична воля.

До того ж я на зустрічах в СБУ бачив дуже багато мотивованих людей, які хочуть міняти і хочуть реформувати Службу. Так що треба тільки нове керівництво, яке почало б це робити.

СБУ – це дуже складна організація. І якщо робити її реформу, потрібен чіткий план дій, який треба дотримуватися, адже у вас війна йде, контррозвідка повинна працювати тощо.

– Ви напевно спілкувалися з «Зе-командою». Вони розуміють важливість реформи СБУ?

– Не буду приховувати, ми після виборів дійсно спілкувалися з командою президента і почули дуже багатообіцяючі заяви про це.

«Прокуратурі потрібна переатестація або люстрація»

– Давайте поговоримо про Генпрокуратурі. Це історія успіху чи навпаки?

– Генпрокуратура – дуже важливий інститут у системі правосуддя. І дуже важливо, щоб вона була ефективною.

Там є позитивні зрушення – наприклад, система оцінки прокурорів, яка випробовується з 1 січня. 30 прокурорів у трьох областях добровільно погодилися, що їх діяльність буде оцінюватися по цій системі. Так що сказати, що в ГПУ взагалі нічого не відбувається, я не можу, але хотілося б, щоб це було набагато ефективніше і швидше.

Прокуратура повинна змінюватися.

До речі, зараз ведеться аудит прокурорської системи, який фінансує Рада Європи. На підставі цього аудиту потрібно буде розробити план її реформи.

– Є думка, що Генпрокуратура стала політизованим органом.

– Тому що генеральним прокурором повинен бути прокурор, а не політик. Моя думка не є секретом давним-давно.

Прокурор не має права бути заполітизованим і не має права представляти ту чи іншу політичну силу. Такого ніде немає. Так повинно бути і в Україні.

– Які конкретно у вас претензії з-за того, що генпрокурор Юрій Луценко – політик?

– А ви загляньте в фейсбук генпрокурора, подивіться, що він публікує! Там можна знайти дуже багато матеріалів кримінальних справ, які за законом не можна публікувати. І генпрокурор це повинен знати, тому що він генпрокурор.

Нормально, коли там з’являються результати судмедекспертизи Каті Гандзюк? Це неприйнятно! Або, нехай це і давня історія, коли були оприлюднені імена детективів НАБУ під прикриттям.

– Рано чи пізно буде новий генпрокурор. Що потрібно буде змінити в першу чергу?

– На цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, який служить закону, людина з високими моральними цінностями, який вірить в ці цінності. І який може, як би, переконати персонал, тобто прокурорів, які працюють у його системі, що ці цінності важливі.

На гербі прокуратури написано: «Закон, честь і гідність».

Отож новий генеральний прокурор, по-перше, повинен сам вірити в цей девіз і використовувати всі свої зусилля, щоб переконати працюючих прокурорів повірити в нього. Ось тоді будуть зміни.

Дослідженнями доведено, що поведінка підлеглих у будь-якій організації на 70% залежить від прикладу, який показує керівництво. Ось вам і відповідь.

Крім того, генеральний прокурор повинен бути на 100% професійний юрист. Яка у нього була до цього посаду, був він суддею або прокурором – це вже другорядне. Але він повинен бути лідером і повинен вірити в те, що він робить.

– Не буде проблемою те, що в прокуратурі відбулася переатестація?

– Тут є відмінність від поліції, де була проведена переатестація… не дуже добре. Там було багато недоліків, ми про це говорили в інтерв’ю два роки тому, і я ще тоді пояснював: якщо це вже сталося, залишається створювати нову культуру в організації. І Князєв (Сергій Князєв, голова Нацполиции. – Ред.) старається це робити.

У прокуратурі ситуація все ж інша. Повної переатестації не було – наприклад, до Генпрокуратури вона не дійшла.

– Треба проводити?

– Я думаю, треба. Треба пройти всі рівні. Тому зараз відбувається аудит, висновки якого повинні стати основним документом для подальших дій. Одним з них може бути дуже глибока, добре підготовлена переатестація або система люстрації. Тим, хто буде працювати в КМЕС після мене, і тим, хто буде в Генеральній прокуратурі, потрібно буде дуже чітко розробити цю систему, щоб результати такої атестації або люстрації неможливо було оскаржити в суді.

«Монополія на застосування сили має бути у держави»

– Ви багато разів заявляли, що Нацполиция повинна змінити систему оцінки своєї роботи, і в її основі повинні бути опитування громадської думки – довіряють люди поліції чи ні. Чому це так і не було впроваджено?

– Нацполиция в цьому році почала проводити дуже великий опитування про рівень довіри населення. І перші цифри, які є, показують нам, що суспільство не зовсім задоволене тими чи іншими результатами роботи поліції. Це дає багато хороших аргументів для змін.

– І що, згідно з цими цифрами, потрібно міняти?

– Наприклад, змінювати структуру поліції, особливо в маленьких населених пунктах. Там поліція побудована на принципі реактивності, тобто вона чекає, поки щось станеться, і потім реагує. Там потрібно будувати діяльність поліції на принципі проактивности, поліція повинна займатися більш активно превенцией. Сама по собі присутність поліцейського на вулиці, а не в поліцейській дільниці, вже дає дуже багато для зниження рівня так званих «некваліфікованих злочинів» .

Інший момент – швидкість прибуття поліцейських на місце події. Ви запитайте у людей, чи вони задоволені тим, як швидко поліція приїхала на місце події, задоволені швидкістю оформлення? І вам скажуть, що ні. А це один із головних критеріїв ефективності поліції в країнах ЄС. А в Україні внутрішні процедури так бюрократизовані, що приїзд слідчої групи займає дуже багато часу. І ми зараз пропонуємо Нацполиции змінити це в пілотному регіоні, Кропивницького.

– Ви спілкувалися з керівництвом МВС з приводу «нацдружин»?

– Я вже не раз публічно заявляв, що монополію на використання сили повинні мати лише державні інституції і тільки за чітко прописаними правилами.

А якщо молоді люди хочуть служити людям, служити суспільству, державі, то нехай надходять в поліцію, нацгвардію, в армію. А створювати такі інституції, які використовують силу проти людей, не можна.

– Ви передавали цю оцінку міністру Авакову?

– Так це думка всього європейського співтовариства. Всі міжнародні інституції сказали це публічно більше року тому.

– Так ви особисто говорили про це панові Авакову?

– Ми говорили, так.

– Значить, він повинен був якось на це відреагувати?

– …Давайте це питання залишимо.

– Що ж, ваше право. Давайте поговоримо про реформу слідства.

– Тут треба говорити про ефективність всього ланцюжка розслідування кримінальних правопорушень з моменту прибуття на місце події до остаточного обвинувального або виправдувального вироку. Тобто не достатньо змін тільки в поліції або ДБР. Тут важлива роль прокуратури і судів.

Чого не вистачає? По-перше, я не можу сказати, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс – ефективний. Ми провели глибокий аналіз і вже підготували пропозиції щодо його зміни.

Ми ж бачимо черги слідчих біля судів. Це неприйнятно, так не повинно бути. По-перше, це демотивація слідчих, по-друге, про який ефективності розслідування ми говоримо? Ми живемо в цифровому світі, а в Україні кожна дія слідчого повинно бути підтверджено суддею, при цьому потрібно зібрати купу паперів.

Наступне питання – ефективність судів. Що робити слідчому, у якого в районі немає жодного слідчого судді? За правилами, йому потрібно їхати в обласний центр, в апеляційний суд, щоб отримати дозвіл звернутися в інший районний суд. Тоді їхати ще 120 км в інший районний суд отримати дозвіл, і після цього – повернутися до себе. Про яку ефективність ми говоримо?

І останнє – це швидкість розгляду кримінальних справ. Дуже часто процеси затягуються, з-за чого підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів, членів ОЗГ звільняють з-під варти після закінчення максимального терміну затримання.

«Тут я повністю згоден з президентом Зеленським»

– А позитивні приклади є?

– Звичайно! Я можу багато разів повторити: те, як працювала поліція під час виборів — це тільки позитив. Князєв був після виборів «на білому коні».

Ми в дні виборів були у ситуаційних центрах в чотирьох містах, у чотирьох областях, спостерігали за діями поліції під час обох турів, і враження виключно позитивні. І звіт спостерігачів ОБСЄ це підтверджує.

Нам поліцейські самі зізнавалися: «Ми перший раз в житті працюємо на виборах тільки за законом. Була вказівка, що важливий тільки закон». І повірте, у них гордість зашкалювала за цього!

Такий позитивний приклад – новий підхід до роботи поліції на масових заходах. Там, де поліцейські повірили в нову концепцію і де вони її впроваджують – вона працює, вона працює супер. Приклад – Одеса. Там є люди, які в це повірили і почали впроваджувати її в минулому році. Як результат, торік на події 2 травня не було жодних сутичок, нічого. В цьому році – те ж саме.

На жаль, бувають й інші приклади. Буває, що люди підготувалися, зробили план, всі – хто-то з Києва зателефонував і сказав: «Все! Ні, міняємо – перевертаємо догори ногами».

– Тобто в центрі, в МВС не всі повірили реформу?

– Шкода, але так буває, таке життя. Це потрібно змінювати, і це вимагає часу. І тут я повністю згоден з президентом, що ось тут потрібно міняти (показує на голову, як Зеленський під час інавгураційної промови). А це змінюється дуже довго.

– Що б ви порекомендували Зеленському і майбутнього парламенту?

– По-перше, виходити з того, що часу не залишилося. Відкладати нікуди, результати виборів показали, що люди хочуть швидких змін.

Президент переміг з результатом в 73%, і цей кредит йому потрібно буде відпрацювати. Потрібно буде приймати дуже складні, революційні рішення. Наша місія готова йому допомагати в цьому. І наша місія працює, ми готові.

– А що у владі президента? Тільки реформа СБУ?

– Як мінімум, у нього є право на законодавчу ініціативу. Він може ініціювати ті ж зміни в Кримінальний процесуальний кодекс.

Але головне – проводити зміни на практиці. За п’ять років було прийнято багато документів. Потрібно просто взяти їх та впроваджувати в життя. При цьому дуже важливо донести до самого маленького містечка, до звичайних людей, що зміни йдуть. Тому що одна з найбільших проблем, які я побачив за три роки в Україні – це брак комунікації, як зверху вниз, так і знизу вгору.

Київ часто не розуміє, що відбувається «внизу», а там ніби соромляться запитати: а як би це впровадити, як виконати цей закон? Це – одна з важливих проблем, яку належить вирішити.