У Києві власника фейкового обмінника засудили до 9 років позбавлення волі

Постановою Київського апеляційного суду підтримана позиція прокуратури міста Києва залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 9 років позбавлення волі засуджено 41-річний чоловік, який шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму 165 000 доларів США.

Правоохоронці встановили, що в період з грудня 2015 по лютий 2016 обвинувачений, використовуючи завідомо підроблені документи, орендував приміщення на території міста Києва, які були оснащені двома входами, і переобладнав їх в імпровізовані пункти обміну валют.

Надалі, щоб заманити потенційних клієнтів, зловмисник викладав в Інтернет оголошення з обміну валюти з привабливим курсом. Отримавши від клієнта грошові кошти для обміну, зловмисник блокував магнітний замок у приміщенні і з грошовими коштами покидав місце злочину через запасний вихід.

За результатами судового розгляду повністю доведена вина шахрая у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України. Вироком Шевченківського районного суду Києва від 30.07.2018 чоловікові призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію обвинуваченого, підтримав позицію прокурора і відмовив у її задоволенні, залишивши рішення районного суду без змін.