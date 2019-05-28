Українці з біометричними паспортами чекає нововведення в аеропортах Варшави

У Польщі з 1 червня 2019 року вводять важливу новацію для громадян з біометричними паспортами — для них в аеропортах Варшави — імені Шопена і Модлин — будуть встановлені пристрої для сканування біометричних паспортів.

Таким чином пасажири зможуть проходити прикордонний контроль без участі співробітників прикордонної служби.

Як повідомляє польський ресурс Rynek Lotnizcy, всього планується встановити 25 пристроїв ABC (Automated Border Control): 20 — в аеропорту ім. Шопена, 5 — в аеропорту імені Модлин.

Процес сканування і перевірки даних буде займати близько 12 секунд.

Завдяки перевірки біометричних даних система ABC виключить можливість використання підробленого, зміненого або чужого документа. Крім того, рамки ABC будуть підключені до баз даних, якими управляє прикордонна служба, що, в свою чергу, дозволить визначити, чи не є мандрівник загрозу внутрішній безпеці та громадському порядку. Роль співробітника в автоматизованих прикордонних перевірках буде полягати в тому, щоб контролювати правильне функціонування пристроїв ABC.

Аналогічна автоматизована система прикордонного контролю успішно використовується в аеропортах інших європейських країн, включаючи Німеччину, Великобританію, Нідерланди, Іспанію та Францію.