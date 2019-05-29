У Зеленського розповіли, візьмуть Саакашвілі у список «Слуги народу» на виборах

Міхеїл Саакашвілі не зможе потрапити у партійний список партії «Слуга народу» на дострокових виборах перш за все із-за тривалої відсутності в Україні.

Про це у ток-шоу «Пульс» на «112 Україна» заявив голова партії Дмитро Разумков.

«Я думаю, що, якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити до списку якоїсь партії, тому що в рамках чинного законодавства він повинен був би прожити 5 років на території України. Він прожив 4 і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього тимчасового циклу. У партійні списки або в рух по одномандатному виборчому округу не обов’язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль», — пояснив Разумков.

Він зазначив, що такі питання чітко прописані в законодавстві: «А прийняття чи неприйняття того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, в тому числі партію, він прописується як законодавством України, статутом та іншими нормативними документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами у тому числі».