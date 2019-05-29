У Києві працівник СТО викрав катер і поїхав кататися з жінками по річці

У Дніпровському районі Києва чоловік виявив, що з човнової станції пропав його катер. Він одразу повідомив про це на лінію «102», після чого на місце на поліцейському катері вирушили правоохоронці.

Правоохоронці патрулювали акваторію річки Чорторий і біля урочища Моложі знайшли схожий за орієнтуванням водний транспорт. Катер мав технічні несправності і дрейфував, тому поліцейські прийняли рішення взяти його на буксир і пришвартувати біля відділення водної поліції.

На борту викраденого катери перебувало двоє жінок і двоє чоловіків. Одного з них, 35-річного місцевого жителя, упізнав заявник. У ньому він побачив механіка СТО, який напередодні зникнення займався ремонтом водного кошти. Сам підозрюваний стверджує, що взяв катер по домовленості з хазяїном.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 278 (угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна) КК України. Якщо провина затриманих буде доведена, то йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.