ПАРЄ звернулася до РФ з вимогою продовжити розслідування вбивства Бориса Нємцова

Парламентська асамблея Ради Європи поширила доповідь про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова, в якому звернулася до влади Росії з закликом знову почати розслідування.

У доповіді містяться заклики до прийняття додаткових заходів у рамках відновленого розслідування. Мова йде про пошук інших, раніше невивчених записів з камер спостереження і про допит свідків, які могли б надати нову інформацію. Зокрема, Федеральна служба охорони РФ раніше заявила про відсутність відеозаписів з камер, оскільки смороду не булі спрямовані на місце злочину, наголошується в документи.

Крім того, у доповіді викладено вже відомі факти щодо вбивства Нємцова, а також показання засудженого Заура Дадаєва. При цьому уточнюється, що в рамках розслідування, проведеного російською владою, міститься безліч суперечностей і невідповідностей.

“Це піднімає питання про ефективність проведеного розслідування і про достовірність версії подій, які були викладені у вердикті суду”, – йдеться у доповіді Парламентської асамблеї.