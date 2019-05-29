Саакашвілі розповів, що скучив по Києву, Одесі, друзям і борщу з пампушками

Миехил Саакашвілі, якому сьогодні відновили українське громадянство, заявив, що скучив по Києву, Одесі, своїм близьким, а також з української їжі.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу «Пульс» на «112 Україна».

«Я так скучив по Києву, по Одесі, по своїм друзям, близьким. Знаєте, коли мене вигнали, то я втрачав свідомість, трохи не придушили пару раз особисті охоронці колишнього президента, я всі речі залишив у Києві. Реально я пересуваюся по Європі, Америці, але всі мої основні речі (залишилися в Києві, – ред.), все це час я вірив, що я вернуся. І спасибі президентові Зеленському і тим людям, які мене підтримують. Спочатку дайте мені приїхати, оглянутися по сторонах. Я так скучив по Києву, Одесі, борщу з пампушками і по своїм друзям і близьким», — сказав він.