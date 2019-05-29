«Дістали! Всі з глузду з’їхали»: Макаревич виступить під стінами Кремля

Лідер музичного колективу «Машина часу» Андрій Макаревич в коментарі «Говорить Москва», повідомив, що виступить під стінами Кремля.

За словами музиканта, артисти 12 червня вийдуть на сцену з двома піснями. Відзначається, концерт організувало Міністерство культури РФ.

У той же час Макаревич не став говорити, що саме буде виконувати під стінами Кремлі, тільки повідомивши, що виступить з двома піснями, «одна з них, стара, одна нова», — розповів артист. «Вистачить скрізь шукати політичний підтекст, вже дістали. Давайте музику слухати! Їй богу, всі з глузду з’їхали просто зі своєю політикою», – зазначив він. Крім цього повідомляється, що крім Андрія Макаревича на Червоній площі також виступить Олег Газманов, Надія Бабкіна, ансамбль «Російська пісня», всього заплановано виступ більше 30 колективів. Не обійдеться концерт без патріарха Кирила.