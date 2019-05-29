Саша Сотник: Серед росіян пішли чутки, що «цар несправжній»

Якщо про моїх висловлюваннях починають писати путінські брехаловки — значить, кремлівське «дівчинко образилася».

Всі ці одночасні появи в різних місцях, однакові морди ФСОшников, що маскуються під рибалок, то — під фермерів, то — під посконных віруючих, як і переговори з Меркель з допомогою перекладача (Путін знає німецьку мову або забув?) підривають «віру у справжнього царя». З іншого боку, мені справді плювати: справжній він чи підставною. Справжній Путін був злодієм і лайном, і якщо від нього залишилися лише двійники — їм же гірше. Сама путинщина, як явище — це час самозванців, які узурпували владу і окупували Росію — зверху донизу.

Але «Царгород», «Дні. ру», і ще кілька пропутінських ресурсів (де ти, Соловйов? — изрыгни що-небудь!) буквально впали в істерику біснуватих. Основний посил — зрозуміло, троллевидный: «не налили», «алкаш не похмелився», і все в такому стилі. Бідолахи змушені користуватися старими методичками, а на свіже креатив мізків — на жаль — ні…

Так і Лавров б з ними, цими д…, б… Тут важливо інше: якщо серед населення пішли чутки, що «цар несправжній» (незалежно від ступеня достовірності тушки) — це означає лише одне: режим, дійсно, хитається на вітрі історії як вокзальна дівка. Незважаючи на юрби Омону, залупен-фюрера Бастрикіна і золотовскую скотобазу.

Ось такі справи, троллятушки. Погано пахнуть. Запашок від вашого Пынечки виходить. Тухлячком несе…