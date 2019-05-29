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У Львові учасник акції за відставку мера погрожував журналісту

29.05.2019

28 травня один із учасників вуличної акції протесту біля львівської Ратуші, член організації «Українська спілка учасників АТО» Сергій Фаворський погрожуючи побити журналіста Андрея Дрозда.

На відеозаписі зафіксовано, що Сергій Фаворський втрутився у розмову журналіста з учасником акції Олександром Цигилком.

Останній, як зазначає Zaxid.net, є сином співзасновника громадського формування «Розвиток громади» і фігурантом розслідування видання про захоплення 6 га землі у с. Скнилів неподалік Львівського аеропорту.

Як стверджує видання, особисто Олександр Цигилик отримав там 1,5 га землі. Тож журналіст живити у нього: «Як ваша земля у Скнилові, розкажіть, 1,5 гектари?»

У цей годину у розмову втрутився член «УВУ АТО» Сергій Фаворський, який звинуватив журналіста та «24 канал», мікрофон якого був у руці Андрея Дрозда, в проплаченості, брехні та порушенні журналістської етики.

“Ві і “24 канал” не є журналістами”, – сказавши Фаворський.

Журналіст спитав у нього, чи він захищає Олександра Цигилика і чи платять йому за захист.

«А ви хочете зараз по обличчю получити за такі слова? Я вам на камеру це скажу. Ві тільки що нахамили людині – і ви питаєте, чи це погроза?» – сказав активіст.

Після словесної суперечки Фаворський також обізвав журналіста ідіотом.

«Андрій Дрозда, ти є ідіот. Я тобі це кажу в очі. Ти є хвора людина, ти ідіот, і з тобою спілкуватися ніхто не буде, тому що спілкуються з нормальними людьми, нормальними журналістами», – сказавши він.

Журналіст заявляє, що пізніше Сергій Фаворський вже не на камеру ще кілька разів повторивши свої погрози. Редакція Zaxid.net має аудіозапис цих слів.

«Представ собі, якби я на камеру давши тобі. Мені бі за то нічо не було, тому що є юристи і в мене є купа свідків. Я тобі кажу, якщо ти будеш мене ображати, то я тобі реально дам по обличчю. Хочеш правду говорити – я тобі слова не скажу, а будеш іграти свою роль, то я тобі дам по обличчю. Є пам’ятай ці слова. Я знайду, як це зробити дньом, після обіду. Це не погроза, це констатація факту. Ну, хай буде так – це погроза», – заявив під час розмови з журналістом Сергій Фаворський.

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«Сергій Фаворський підтвердив, що його слова – це погроза. Йому не подобається, як наше видання висвітлює діяльність його організації. Я серйозно ставлюся до цих погроз і обов’язково звернусь до правоохоронних органів щодо цього інциденту», – розповів Андрій Дрозда.

Редакція Zaxid.net заявляє, що також звернеться до поліцію із заявою про спроби перешкоджання журналістській діяльності, а також зверне увагу на цей інцидент міжнародних журналістських організацій.

У виданні зазначають, що Сергій Фаворський та інші члени «УВУ АТО» регулярно беруть участь у політичних вуличних акціях у Львові. Про діяльність цієї організації Zaxid.net опублікував низку розслідувань та публікацій/

У понеділок, 27 травня, «УВУ АТО» та низка інших місцевих угрупувань розпочали безстрокову акцію на площі Ринок з вимогою відставки мера Львова Андрея Садового.

 

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