Спікера спіймали Порошенка на брехні про сервери в АП, обладнання брали в ЦВК і НБУ

Прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголко зловили на брехні про сервери в ситуаційної кімнаті Адміністрації президента.

Журналіст Тетяна Висоцька звернула увагу на інтерв’ю екс-заступника глави АП Дмитра Шимківа, яке він дав “Українській правді” у вересні 2018 року.

Тоді Шимків хвалився, що їм вдалося створити ситуаційну кімнату, як у Білому домі. За словами чиновника, обладнання в кімнату збиралося з різних державних установ.

Також він додав, що дане приміщення було відповідним чином захищена, в тому числі і від прослушки.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк показав відео з ситуаційної кімнати Адміністрації президента, з якої винесли все обладнання. Спікер Петра Порошенко заявив, що дане обладнання орендувалося за особисті кошти екс-президента.