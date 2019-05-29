«Рецидивіст-порушниця»: мітингувальниця з Рівного відповіла чолі Нацполиции Князєву

Учасниця акції в Рівному за імпічмент відповіла на заяву голови Національної поліції Сергія Князєва про «рецидивистке-порушниці».

Даша Коц (Коцюруба) зазначила, що раніше вона не порушувала закон під час президентських виборів, коли роздавала листівки. За її словами, у Рівненському міському суді це підтвердили.

Також дівчина опублікувала копію відповідного рішення суду.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що обох учасників пікету вже забирали у відділення поліції за проведену в квітні подібну акцію.

«Я розумію, що це, мабуть, трохи політизована історія (ситуація з акцією за імпічмент — ред)», — сказав Князєв.

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 травня 2019 р.