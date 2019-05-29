Колишня дружина Безоса пообіцяла віддати половину своїх статків на благодійність

Маккензі Безос, колишня дружина засновника та CEO компанії Amazon і найбагатшої людини у світі за версією Forbes Джеффа Безоса, повідомила, що приєднується до благодійної кампанії Giving Pledge. І має намір віддати половину своїх статків на благодійність. Про це пише thebabel з посиланням на ВВС.

Статки Маккензі Безос оцінюють у $37 млрд.

«У мене є невідповідна кількість грошей, якими я можу поділитися. Мій підхід до благодійності й далі буде осмисленим», — сказала екс-дружина Безоса.

Читайте також – Популярність серіалу “Чорнобиль” має пояснення

Благодійна кампанія Giving Pledge («Клятва дарування»), яка була розпочата у 2010 році мільярдерами Уорреном Баффетом і Біллом Гейтсом. До теперішнього часу клятву підписали 204 людини, пари та сім’ї з 23 країн, серед яких глава SpaceX і Tesla Ілон Маск і глава Facebook Марк Цукерберг.

А колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, засновник CNN Тед Тернер і керівник відділу розваг Баррі Діллер були серед перших підписантів у 2010 році.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!