Хто сильніше за інших привертає комарів

Вчені відзначають, що не всі люди для комарів однаково апетитні. Є типів людей, яких крилаті кровососи атакують частіше за інших.

Люди з підвищеним цукром в крові. Так, комарі воліють «солодку» кров як більш поживну. В цьому плані бажана здобич для них – ласуни, діабетики.

Спортсмени. В їх організмі активно виробляється молочна кислота, яка для комарів є чимось на подобі дуже привабливого десерту.

Люди із зайвою вагою. Комарів приваблює вуглекислий газ, який видихається людиною, а найбільшу кількість вуглекислого газу виділяють люди з найбільш великими габаритами тіла.