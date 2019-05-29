Одеська колонія, в якій бунтували ув’язнені, буде ліквідована

Одеську колонію, де напередодні стався бунт ув’язнених, розформують. Таке рішення прийняли на нараді в Києві керівництво Міністерства юстиції України.

Уточнюється, що в лікарнях лежать троє госпіталізованих працівників колонії, а в цілому за допомогою до медиків звернулися 14 охоронців закладу — всіх, крім найбільш постраждалих відпустили додому. Двом самим важким доведеться провести на лікарняному ліжку як мінімум 10 днів.

«Госпіталізували пацієнта з переломом основи черепа та забоєм мозку, а другий пацієнт з скальпированной раною і закритою черепно-мозковою травмою. Решта пацієнтів амбулаторні», — розповів головний лікар Одеської міської клінічної лікарні № 11 Микола Турчин.

Самі ув’язнені теж заявляли про постраждалих, але офіційно це не підтверджено.

Нагадаємо, що конфлікт у виправній установі стався напередодні, засуджені підпалили приміщення чергової частини і автомобіль, а потім забарикадувалися в колонії. Свій бунт мотивували поганими умовами утримання і побиттям. Придушувати непокору прибули спецназівці. Зараз в колонії ситуація під контролем, але самі ув’язнені продовжують скаржитися на бруд, холод, недоїдання й побої. Тому, незважаючи на запевнення керівництва закладу, конфлікт не вичерпано.

В обласній прокуратурі кажуть, що численні звернення від ув’язнених 51-й колонії отримали ще в кінці минулого тижня — ті скаржилися на утиски, хабарі і маленькі зарплати. Зараз це перевіряють слідчі.

«Є ряд кримінальних проваджень. Це привласнення, розтрата майна, це одержання неправомірної вигоди, це неналежна виплата заробітної плати, перевищення службових повноважень і службова недбалість», — розповіли в прокуратурі Одеської області.

Колишній керівник Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький переконаний, що в конфлікті винні чиновники колонії.

«Останнім часом адміністрація колонії не йшла назустріч засудженим, не вирішувала їхні проблеми, тому це невдоволення накопичувалося і приблизно п’ять днів тому відбувся відкритий конфлікт», — пояснив він.

За інформацією Старенького, ситуацію «намагалися вирішити його якимись внутрішніми методами» і «запрошували навіть кримінальних авторитетів зі свободи», але обурення укладених це не зменшило, тому дійшла до відкритого протистояння.

Саме тому керівництво Міністерства юстиції на нараді вирішило розформувати колонію і протягом півроку розподілити засуджених за іншим закладам. Про підозру поки нікому не повідомляли, від виконання службових обов’язків не усували. П’ятьох ув’язнених, яких адміністрація закладу вважає ініціаторами бунту, вже вивезли з колонії. Подальше покарання вони будуть відбувати кожен в різних закладах.